На ж/д станции в Стрельне мужчина попал под поезд

Транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования мужчины в районе железнодорожной станции города Стрельна в Петродворцовом районе Северной столицы.
По информации правоохранительных органов, потерпевший перебегал железнодорожные пути по пешеходному переходу, не обращая внимание на запрещающий сигнал светофора и приближающийся электропоезд. Машинист пытался экстренно затормозить, однако избежать наезда не удалось.
Мужчина, попавший под поезд, однако, выжил и сейчас находится в больнице, подробностей о его состоянии пока нет. Оказалось, что это 32-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Сотрудники транспортной полиции в данный момент продолжаются устанавливать все обстоятельства инцидента.
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