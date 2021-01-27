На ж/д станции в Стрельне мужчина попал под поезд

На ж/д станции в Стрельне мужчина попал под поезд
Транспортная полиция напоминает, что основной причиной травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Фото: pixabay

Транспортные полицейские проводят проверку по факту травмирования мужчины в районе железнодорожной станции города Стрельна в Петродворцовом районе Северной столицы.

По информации правоохранительных органов, потерпевший перебегал железнодорожные пути по пешеходному переходу, не обращая внимание на запрещающий сигнал светофора и приближающийся электропоезд. Машинист пытался экстренно затормозить, однако избежать наезда не удалось.

Мужчина, попавший под поезд, однако, выжил и сейчас находится в больнице, подробностей о его состоянии пока нет. Оказалось, что это 32-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Сотрудники транспортной полиции в данный момент продолжаются устанавливать все обстоятельства инцидента.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Киришах иномарка насмерть сбила пенсионерку.

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