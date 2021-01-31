Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл

Город спит: пробки в Петербурге оценивается в один балл
Дорожная ситуация в Петербурге 31 января. Фото: Яндекс.Пробки

В Петербурге сегодня утром почти нет пробок. Город, видимо, еще спит в выходной день. Пробки оцениваются в один балл.

Об этом сообщается в воскресенье, 31 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на трассах города почти нет «красных» участков.

Немного затруднено движение у Витебского и Московского вокзалов, на подъезде к Биржевому мосту со стороны Васильевского острова, на Большой Морской улице от Исаакиевской площади до Гороховой улицы, у станции метро «Технологический институт-1», а также на пересечении Комаровского моста и Новочеркасского проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вернуться домой после работы быстро у автолюбителей не получится, город стоит в пробках из-за плохой погоды. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», во вторник вечером, 29 декабря, загруженность дорог оценивается в восемь баллов.

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