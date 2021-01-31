Психолог рассказал, как справиться с зависимостью от соцсетей

Клинический психолог Михаил Хорс рассказал, как справиться с зависимостью от соцсетей.

Он отметил, что в первую очередь нужно признать зависимость. По его словам, у зависимости есть явный признак — дискомфортное состояние без объекта либо без действия, сообщает RT. Если человек сидит постоянно в телефоне и без него чувствует себя неуверенно, то это означает зависимость.

По словам специалисты, нужно выбрать правильную позицию — вместо «я хочу туда заглянуть» мысленно перейти к тезису «я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость». Можно также прибегнуть к помощи приложений, которые показывают, сколько времени уходит у человека на соцсети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американец не смог спокойно оставить непринятые запросы в друзья от бывшего работодателя. Мужчина спланировал покушение на убийство, слушания по его делу пройдут 27 января. Житель Северной Дакоты пытался подружиться со своим экс-боссом в Интернете и начал отправлять ему приглашения в друзья 24 декабря.