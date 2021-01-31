В Петергофе пенсионерка стала жертвой мошенников

Ранее в полицию обратилась 92-летняя жительница города Петергоф. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что к ней в квартиру на Гостилицком шоссе придут сотрудники одного из госпредприятий для проверки водоснабжения.

К ней пришли двое неизвестных мужчин и, введя её в заблуждение, установили в ванную комнату прибор, сигнализирующий о протечке воды за 12 800 рублей. Однако оказалось, что данный прибор можно приобрести в строительном магазине менее чем за 1500 рублей.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению задержаны 33-летний житель города Сланцы и 24-летний житель Крыма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 15 января с нескольких телефонов ей позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, и сообщила, что со сберегательных счетов клиентки якобы пытаются списать деньги, поэтому для обеспечения безопасности пенсионерке лучше снять средства и перевести на счета, указанные «сотрудницей банка».