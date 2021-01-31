Эдита Пьеха больше не может петь

Артистка старается как можно больше времени посвящать близким людям.

Артистка Эдита Пьеха рассказала, что к 83-м годам устала от концертной деятельности и больше не может петь. Новостью она поделилась в программе «Привет, Андрей!».

Певица отметила, что сейчас живет преимущественно за городом и старается проводить много времени с родными и близкими. Так как Пьеха не представляет жизни без музыки, она много слушает.

Напоминаем, что впервые Эдит Пьеха вышла на сцену в 1956 году. Тогда она выступала вместе с ансамблем студентов Консерватории. К началу 60-х к артистке пришла слава, она ездила по всему Советскому Союзу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что умерла известная советская певица Алла Йошпе. Напомним, что певица родилась в 1937 году и была одной из самых популярных исполнительниц в 1960-1970-х годах. В конце 1970-х ей, как и Рахимову, запретили выступать и ездить за границу, а пластинки и кассеты с их записями уничтожили.