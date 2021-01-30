Умерла известная советская певица Алла Йошпе

В субботу, 30 января, стало известно о кончине народной артистки России, легендарной эстрадной певице Аллы Йошпе. Ей было 83 года.

Трагическую новость сообщила писательница Мария Арбатова в своем Facebook. «Человек нереальной красоты и таланта», — отметила Арбатова. Она рассказала, что хотела вырезать лицо певицы из любимой фотографии, где Йошпе запечатлена с супругом, эстрадным певцом Стаханом Рахимовым, но поняла, что не может, поскольку они одно целое. «Дай бог Стахану здоровья и сил перенести эту потерю», — заключила писательница. Причина смерти Аллы Йошпе не уточняется.

Напомним, что певица родилась в 1937 году и была одной из самых популярных исполнительниц в 1960-1970-х годах. В конце 1970-х ей, как и Рахимову, запретили выступать и ездить за границу, а пластинки и кассеты с их записями уничтожили. Признание вернулось к паре только в конце 1980-х годов.

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