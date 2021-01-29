Стало известно, от чего умер Василий Лановой

Директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок рассказал, что причиной смерти Народного артиста СССР Василия Ланового стал коронавирус. Об этом он заявил в эфире телеканала «360».

Напомним, 28 января состояние актера ухудшилось и он был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. После обеда сатурация (насыщение крови кислородом) упала до 91% при норме в пределах 95-98%. Незадолго до смерти артист пережил клиническую смерть.

В начале января актер и его супруга Ирина Купченко заболели коронавирусом. Поначалу Лановой хорошо переносил болезнь, но, в силу пожилого возраста, его решили госпитализировать. Сообщалось, что у народного артиста СССР поражено всего 5% легких, и уже через несколько дней его выпишут. Однако вскоре медики заявили, что актер находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Василий Лановой. Ему скончался на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.