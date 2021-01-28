Актер Василий Лановой умер от коронавируса

В Москве ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Василий Лановой. Ему скончался на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно вечером в четверг, 28 января. О смерти актера сообщает ТАСС со ссылкой на жену Ланового актрису Ирину Купченко.

Незадолго до смерти Лановой пережил клиническую смерть, передает издание Baza.

В начале января Василий Лановой и его супруга Ирина Купченко заболели коронавирусом. Актер хорошо себя чувствовал, но, в силу пожилого возраста, его решили госпитализировать. Тогда сообщалось, что у народного артиста СССР поражено всего 5% легких, и уже через несколько дней его выпишут. Вскоре медики заявили, что актер находится в крайне тяжелом состоянии.

За свою актерскую карьеру Василий Лановой снялся более чем в 70 фильмах, в том числе в картинах «Алые паруса», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры» и многих других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 28 января госпитализированного с коронавирусом Ланового перевели в реанимацию.