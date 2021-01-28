Госпитализированного с коронавирусом Ланового перевели в реанимацию

Народный артист СССР Василий Лановой, который был госпитализирован с COVID-19, переведен в реанимацию.

«Он находится в реанимации, все проходит под контролем врачей», — сказал директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок (цитата по ТАСС).

Друг Ланового, композитор Вячеслав Моцард рассказал, что за 20 дней под капельницей организм артиста ослаб — его перевели в реанимацию. Народный артист СССР и его супруга заразились коронавирусом. Об этом стало известно 2 января.

У артиста было выявлено поражение 5% легких, ему поставили диагноз «пневмония».

Лановой является артистом Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что народный артист СССР Василий Лановой все еще находится в больнице, но скоро его выпишут. Об этом рассказала представитель актера Антонина Журавлева в разговоре с РИА Новости. Артист заразился коронавирусом и из-за этого у него поражены 5% легких. Он пробудет в медучреждении несколько дней, а затем вернется домой.