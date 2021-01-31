«Площадь Восстания» закрыли из-за бесхозного предмета

&#171;Площадь Восстания&#187; закрыли из-за бесхозного предмета
Станцию метро закрыли на вход и выход. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Поезда не останавливаются на станции метро и следуют сразу к следующей.

Сегодня, 31 января, стало известно о закрытии станции метро «Площадь Восстания». На вход и выход ее закрыли в 11:32 в связи с обнаружением бесхозного предмета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Известно, что «Маяковская» также недоступна для пассажиров. Сейчас туда выехали саперы и сотрудники правоохранительных органов, которым предстоит выяснить, опасен ли обнаруженный предмет.

«Поезда проходят станцию «Площадь Восстания» и «Маяковскую» без остановки»,

— говорится в сообщении.

Тем временем в городе не работают сразу несколько центральных станций метро – «Чернышевская» и «Невский проспект» тоже временно закрыты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в центре Петербурга собираются пробки из-за перекрытия нескольких улиц. Ограничения введены до 23:59 часов.

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