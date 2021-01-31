В центре Петербурга собираются пробки из-за перекрытия нескольких улиц

Пешеходы могут передвигаться по улице свободно. Фото: Gazeta.SPb.ru

Пешеходы могут передвигаться по улице свободно. Фото: Gazeta.SPb.ru

В центре Петербурга с утра в воскресенье перекрыли движение транспорта по нескольким улицам. Ограничения введены до 23:59 часов.

Об этом стало известно сегодня, 31 января. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», движение перекрыто по Невскому проспекту, Дворцовой и Адмиралтейской набережным, набережной реки Мойки, а также по Гороховой, Дворцовый и Благовещенский мосты, Малой Морской, Садовой и другим улицам.

Ограничения были введены около 9 утра. В городе уже начали собираться крупные пробки. Петербуржцы отмечают в соцсетях, что в центре города замечены ограждения и представители правопорядка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к 8:30 часам утра пробки в Петербурге составляли 1 балл.