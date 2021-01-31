В Петербурге утвердили стандарт организации питания школьников

Школьники будут хорошо питаться в учреждениях. Фото: pixabay.com

Школьники будут хорошо питаться в учреждениях. Фото: pixabay.com

Теперь все ученики будут получать одинаково вкусное и качественное питание.

В Санкт-Петербурге утвердили региональный стандарт организации питания школьников. Известно, что при его разработке прислушались к мнению родителей и экспертов. Об этом сегодня, 31 января, сообщили в пресс-службе Смольного.

В стандарте разъясняется, как должны доставляться продукты, как нужно сервировать и подавать блюда, перечислены требования к кухонному оборудованию и многие другие вещи. В список запрещенных продуктов попали картофельные и кукурузные чипсы, снеки и восстановленные соки.

«В утвержденном региональном стандарте установлены не только обязательные требования к организации питания в школах, но и условия, которые позволят организовать эту деятельность в оптимальном формате»,

— заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФАС доказала картельный сговор с поставщиком питания «Флоридан», грозившим исками СМИ.