В Петербурге утвердили стандарт организации питания школьников

Теперь все ученики будут получать одинаково вкусное и качественное питание.
В Санкт-Петербурге утвердили региональный стандарт организации питания школьников. Известно, что при его разработке прислушались к мнению родителей и экспертов. Об этом сегодня, 31 января, сообщили в пресс-службе Смольного.
В стандарте разъясняется, как должны доставляться продукты, как нужно сервировать и подавать блюда, перечислены требования к кухонному оборудованию и многие другие вещи. В список запрещенных продуктов попали картофельные и кукурузные чипсы, снеки и восстановленные соки.
«В утвержденном региональном стандарте установлены не только обязательные требования к организации питания в школах, но и условия, которые позволят организовать эту деятельность в оптимальном формате»,
— заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ФАС доказала картельный сговор с поставщиком питания «Флоридан», грозившим исками СМИ.