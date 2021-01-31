Стычки, драки и задержания: акция в поддержку Навального в Петербурге закончилась через четыре часа

Стычки с полицией, жесткие задержания, снежки и перекрытие проезжей части, — в Петербурге незаконная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального завершена. За несколько часов активисты успели пройти от Пионерской площади к ЗакСу, попытаться прорваться к Невскому проспекту и вернуться к ТЮЗу. Шествие сопровождали правоохранители, которые брали участников в кольцо и выстраивались в живые щиты.

В Петербурге утро воскресенья, 31 января, началось с перекрытия центра города. Правоохранители начали с ограничения движения по улице Восстания и Невскому проспекту, Дворцовой набережной, набережным Мойки и канала Грибоедова, Садовой, Гороховой, Гончарной, Маяковской и другим улицам.

Метрополитен объявил, что по «техническим причинам» закрыли «Чернышевскую», вестибюли 1 и 2 «Невского проспекта» также оказались недоступны. Позже из-за бесхозного предмета закрыли «Площадь Восстания». По этой же причине вскоре пассажиров перестали пускать на «Пушкинскую» и «Звенигородскую».

Общественному транспорту пришлось двигаться в объезд, а тем, кто хотел пройти к Дворцовой площади на своих двоих – предъявлять правоохранителям документы.

В результате несанкционированную акцию организаторы перенесли на Пионерскую площадь, к ТЮЗу. За полчаса туда успело прибыть несколько тысяч человек. Столько же времени потребовалось правоохранителям, чтобы начать первые задержания. Уводить начали участников с плакатами и тех, кто выкрикивал лозунги. Вскоре росгвардейцы перекрыли Загородный проспект.

Пока к площади стягивались ОМОН и другие участники незаконной акции, некоторые петербуржцы, которые взяли с собой маленьких детей, решили устроить катания на ватрушках перед ТЮЗом. Кто-то решил начать игру в снежки — целью выбрали силовиков. По Telegram-каналам также начали распространяться кадры, на которых видно, как один из протестующих со спины атакует полицейского.

На площади также успели заметить депутата Виталия Милонов и рэпера Оксимирона. Последний, к слову, успел 31 января побывать в отделении полиции.

Между тем, на станции метро «Чернышевская» неожиданно рухнули витражные конструкции в вестибюле, разбились четыре стекла. Подземка начала расследование инцидента и проводить ремонтные работы.

Протестующие, между тем, двинулись от Пионерской площади к Московскому проспекту, станции метро «Технологический институт». Затем толпа повернула к Сенной площади. Уже там произошла серьезная стычка — толпа попыталась отбить у правоохранителей одного из задержанных. В ход шли кулаки и снежки. Полиция ответила жесткими задержаниями.

Среди задержанных оказался петербургский фотограф Тимур Хаджибеков. Позже он смог рассказать, что при задержании его избили и использовали электрошокер. От серьезных травм его спас шлем, который он решил надеть на митинг.

Толпа направилась к Законодательному Собрания Петербурга, где правоохранители также оцепили площадь. Затем двинулись по Гороховой, перекрыв улицу.

После волнения вновь перенеслись на Сенную улицу, где началась новая волна задержаний. Очевидцы стали сообщать о применении правоохранителями светошумовых гранат.

Официально незаконная акция должна была завершиться на Пионерской площади. О завершении митинга объявили после 16:00.

Пока активисты подсчитывают число задержанных.