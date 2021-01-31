В Москве массово задерживают сторонников Навального

На данный момент известно о задержании более сотни протестующих.

В Москве сегодня, 31 января, проходит несанкционированный митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Известно, что граждане планировали собраться в центре города, но, как и в Санкт-Петербурге, его перекрыли задолго до начала акции.

Тогда место сбора перенесли — глава сети штабов Алексея Навального Леонид Волков призвал протестующих собираться у станций метро «Сухаревская» и «Красные ворота». Обе оперативно закрыли по требованию полиции.

Известно, что проходят массовые задержания граждан. Если в России успели поймать около тысячи сторонников Навального, то в одной Москве уже задержали более сотни человек. Очевидцы говорят о жестокости силовиков, которые бьют протестующих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на несогласованной акции протеста в Петербурге задержали Оксимирона.