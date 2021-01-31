Станцию метро «Гостиный двор» закрыли из-за бесхозного предмета

Станцию метро «Гостиный двор» закрыли из-за бесхозного предмета
Гостиный двор в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге закрыли станцию метро «Гостиный двор». В петербургской подземке закрытие станции объяснили обнаружением бесхозного предмета.

«Гостиный двор закрыта на вход и выход в связи с обнаружением бесхозного предмета. Поезда проследуют станцию без остановки», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что «Звенигородская» открыта на вход, переход Пушкинская-Звенигородская закрыт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня, 31 января, стало известно о закрытии станции метро «Площадь Восстания». На вход и выход ее закрыли в 11:32 в связи с обнаружением бесхозного предмета.

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Станцию метро «Гостиный двор» закрыли из-за бесхозного предмета
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