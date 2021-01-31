Ротенберг рассказал, когда откроет апарт-отель в Геленджике

Бизнесмен надеется, что работы на объекте завершатся к 2023 году.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал, что собирается открыть «дворец в Геленджике» к 2023 году. Он уверяет, что здание принадлежит ему и там будет апарт-отель. Об этом бизнесмен заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«За два года мы должны это сделать. Планку такую поставили. Если сделаем как обычно до срока, то будет лучше»,

— сказал Ротенберг.

Напоминаем, что бизнесмен признал себя бенефициаром комплекса зданий на мысе Идокопас. Журналисты сняли репортаж из здания, в котором видно, что во многих помещениях нет даже стяжки.

Команда оппозиционера Алексея Навального настаивает, что объект принадлежит президенту России Владимиру Путину. Они называют его крупной взятку политику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВГТРК назвал «дворец Путина» в Геленджике апарт-отелем.