Ротенберг рассказал, когда откроет апарт-отель в Геленджике

Ротенберг рассказал, когда откроет апарт-отель в Геленджике
Объект назвали "дворцом Путина". Фото: скриншот YouTube

Бизнесмен надеется, что работы на объекте завершатся к 2023 году.

Бизнесмен Аркадий Ротенберг рассказал, что собирается открыть «дворец в Геленджике» к 2023 году. Он уверяет, что здание принадлежит ему и там будет апарт-отель. Об этом бизнесмен заявил в эфире телеканала «Россия 1».

«За два года мы должны это сделать. Планку такую поставили. Если сделаем как обычно до срока, то будет лучше»,

— сказал Ротенберг.

Напоминаем, что бизнесмен признал себя бенефициаром комплекса зданий на мысе Идокопас. Журналисты сняли репортаж из здания, в котором видно, что во многих помещениях нет даже стяжки.

Команда оппозиционера Алексея Навального настаивает, что объект принадлежит президенту России Владимиру Путину. Они называют его крупной взятку политику.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ВГТРК назвал «дворец Путина» в Геленджике апарт-отелем.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
апарт-отель аркадий ротенберг бизнесмен геленджик


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге станции метро «Пушкинская» и «Звенигородская» работают только ...
Тюлень Крошик насладился СПА в Репино
«Чернышевскую» снова закрыли на вход и выход
«Пушкинская» и «Звенигородская» открыты
В Ленобласти несанкционированные митинги оказались немногочисленными
Петербуржцев, которые не попадут в Эрмитаж сегодня, пустят в музей в любой ...
На Сенной площади во время задержаний прогремел взрыв
Автомобиль вылетел на газон после ДТП на Коммуны