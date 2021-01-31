Задержанного в Петербурге Оксимирона отпустили без протокола

Задержанного в Петербурге Оксимирона отпустили без протокола
Рэпер Оксимирон. Фото: https://www.instagram.com/norimyxxxo/

Рэпера Оксимирона (Мирона Фёдорова) отпустили из 36-го отделения петербургской полиции.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Павла Ясмана.

По словам юриста, рэпера отпустили из отделения полиции без составления протокола.

Напомним, в воскресенье, 31 января, рэпера Оксимирона задержали на несогласованной акции протеста в Петербурге. Его отвезли в отдел полиции. По его словам, он пришел поддержать политических заключенных в день своего рождения. Ему сегодня исполнилось 36 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что после того, как организаторы несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального в Петербурге объявили о смене места сборов, правоохранители рванули к ТЮЗу.

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