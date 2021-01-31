«Спешил на день рождения»: петербуржца арестовали на 10 суток за участие в незаконной акции

Петроградский районный суд привлек к ответственности участника незаконного митинга в поддержку политика Алексея Навального. Мужчина не признал вину и сказал, что не участвовал в акции, а спешил к другу на день рождения.
Об этом стало известно вечером в воскресенье, 31 января. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, нарушитель проведет под арестом 10 суток.
Однако сам мужчина свою вину не признал. Он заявил в суде, что не участвовал в несанкционированном митинге, а спешил на день рождения друга. Вместо этого, его задержали у ТЮЗа и под локоть отвели в автобус, на котором доставил в отдел полиции.
Отметим, что в Петербурге прошли массовые задержания на акции. На данный момент Пушкинский районный суд зарегистрировал 57 материалов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двоих участников незаконной акции в Петербурге арестовали и оштрафовали.