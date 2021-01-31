Двоих участников незаконной акции в Петербурге арестовали и оштрафовали

В Северной столице к административной ответственности привлекли двоих сторонников политика Алексея Навального. Пушкинский районный суд вынес решение за участие в несогласованной акции 31 января.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, задержанных привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка.

Таким образом, один сторонник Навального получил 10 суток, а второй и вовсе выплатит штраф. Сумма взыскания составила 10 тыс. рублей.

Кроме этого, суды продолжат рассматривать другие дела. На данный момент решения ждут еще 11 участников незаконного митинга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более тысячи петербуржцев задержали на незаконной акции. На несанкционированном митинге в Северной столице задержали 1 тыс. 97 человек. Больше только в Москве, – 1 тыс. 515 жителей столицы.