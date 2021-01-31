Более тысячи петербуржцев задержали на незаконной акции

В Петербурге прошли массовые задержания на незаконной акции. Более тысячи сторонников оппозиционера Алексея Навального отправили в отделы полиции.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 января. Согласно данным правозащитного центра «ОВД-Инфо», на несанкционированном митинге в Северной столице задержали 1 тыс. 97 человек. Больше только в Москве, – 1 тыс. 515 жителей столицы.

Напомним, что незаконные акции состоялись во многих крупных городах России. Сторонники задержанного Алексея Навального вышли поддержать оппозиционера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СК возбудил дело за применение насилия в отношении силовиков в Петербурге. В настоящее время проводятся активные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц совершивших данное преступление и привлечение их к уголовной ответственности