Семейная пара в Петербурге получила 8 суток и штраф в 10 тыс. рублей за участие в митинге

Семейная пара в Петербурге получила 8 суток и штраф в 10 тыс. рублей за участие в митинге
Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В Северной столице продолжают выносить решения по задержанным за участие в незаконной акции. Сторонники политика Алексея Навального вышли поддержать его после ареста 31 января.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд рассмотрел два материала по административному правонарушению. Семейная пара получила 8 суток и 10 тыс. рублей штрафом за «прогулку» по Загородному проспекту.

Однако мужчина вину не признал. Он заявил, что на воскресенье у них с женой был запланирован день прогулок. Когда они встретили на Загородном проспекте полицейского, то он сказал им, где еще можно гулять. После этого они оказались в отделе полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржца арестовали на 10 суток за участие в незаконной акции. Он не признал свою вину, заявив, что спешил к другу на день рождения.

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