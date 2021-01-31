В Петербурге аресты получили 24 участника незаконной акции

В Северной столице общее число арестованных за участие в протестах достигло 24 человек. Сторонники политика Алексея Навального вышли на незаконную акцию 31 января, чтобы поддержать его.

Согласно данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, административные аресты получили 24 человека по итогам акции. Так петербургские суды до поздней ночи рассматривали дела задержанных и принимали решения.

Таким образом, Пушкинский, Петроградский и Невский районный суды в сумме арестовали 24 петербуржцев. Кроме этого, некоторые нарушители отделались штрафами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что омбудсмен Петербурга заявил о 7 тысячах участников на митинге за Навального. Кроме этого, Александр Шилов отметил общий ход протестов. Он заявил о провокациях со стороны граждан и жалобах жителей города на жесткие меры силовиков.