Омбудсмен Петербурга заявил о 7 тысячах участников на митинге за Навального

В Северной столице жители города вышли на незаконную акцию в поддержку политика Алексея Навального. На акции собралось 7 тыс. сторонников оппозиционера.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шилов. Сообщение о численности на акции протеста от специалиста появилось на официальном сайте омбудсмена.

«По предварительным данным (на 22:00 31 января), в акции участвовало не менее семи тысяч человек, более тысячи задержано», – говорится в сообщении.

Кроме этого, Александр Шилов отметил общий ход протестов. Он заявил о провокациях со стороны граждан и жалобах жителей города на жесткие меры силовиков. Также в информации омбудсмена говорится о том, что по словам петербуржцев, полиция задерживала даже тех, кто не участвовал в протестах.

В итоге, в аппарате уполномоченного отметили, что власть не должна мешать людям выходить на улицы и высказывать свою позицию.

«Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для «диалога» полицию и ОМОН», – поясняется в сообщении.

Александр Шилов пообещал опубликовать полный отчет о прошедшем незаконном митинге в Петербурге в понедельник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге доставили в полицию подростка в форме силовика за участие в акции.