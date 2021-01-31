В Петербурге доставили в полицию подростка в форме силовика за участие в акции

В Северной столице во время незаконного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали подростка. 16-летний парень переоделся в силовика и панировал принять участие в провокации.

Об этом стало известно в воскресенье, 31 января. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербург и Ленобласти, несовершеннолетний решил принять участие в незаконной акции креативным способом, – он надел костюм схожий с униформой силовых структур. В итоге, его задержали.

По версии следствия, подросток «планировал принять участие в провокации в отношении сотрудников правоохранительных органов».

В отношении него составили протокол за «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что семейная пара в Петербурге получила 8 суток и штраф в 10 тыс. рублей за участие в митинге.