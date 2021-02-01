В Пулково в понедельник нет отмененных или задержанных рейсов

Все рейсы, назначенные на сегодняшний день, будут выполнены по расписанию. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Все рейсы, назначенные на сегодняшний день, будут выполнены по расписанию. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сегодня в небо над петербургским аэропортом Пулково поднимутся все запланированные рейсы.

Об этом стало известно в понедельник, 1 февраля. Согласно данным электронного табло аэровокзала, все рейсы, назначенные на сегодняшний день, будут выполнены по расписанию: информации о каких-либо задержанных или отмененных рейсах нет. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж. Среди прочего, пассажиры отправятся из Петербурга в Душанбе и Стамбул.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что что грозит шутнику, ослепившему лазером пилота в Пулково. По предварительным данным, человек, который светил лазером, находился у ресторана между поселком Стрельна и Петергофским шоссе.