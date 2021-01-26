Что грозит шутнику, ослепившему лазером пилота в Пулково

В Петербурге ищут шутника, который ослепил лазером пилота рейса из Ханты-Мансийска. Теперь ему грозит не только штраф, но и реальный срок. После целой серии таких случаев в 2011-м году, за подобные выходки ввели уголовную ответственность.

Инцидент в Пулково произошел во вторник, 26 января. Командир одного из самолетов, который шел на посадку в Петербурге, доложил, что его ослепили зеленым лазером. К счастью, воздушное судно приземлилось без проблем.

По предварительным данным, человек, который светил лазером, находился у ресторана между поселком Стрельна и Петергофским шоссе. Сейчас по факту проводится проверка.

Шутнику, между тем, грозит уголовная ответственность. Вопрос этот в Госдуме подняли в 2011-м году после серии подобных инцидентов. Окончательно документ приняли в 2017-м году. В итоге в УК РФ появилась статья, согласно которой такие действия могут наказываться штрафом от 150 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за два года. Кроме того, свободу виновника могут ограничить на срок до двух лет или посадить его на тот же срок.

Попытки воздействия на экипажи самолетов с помощью лазера в США были еще в 1990-х годах. В России первый случай зафиксировали только в 2002-м году, в 2011-м был отмечен резкий рост числа инцидентов. Так, только за первое полугодие зарегистрировали 30 случаев. К этому времени, к слову, в Великобритании уже успели принять закон, который предусматривал до пяти лет лишения свободы за такие действия.

В России сначала грешили на владельцев ночных клубов и их лазерные шоу. Однако не везде, где происходили инциденты, рядом находились увеселительные заведения. В то же время в российских городах лазеры «шарили» и по лицам водителей.

Первые суровые меры тогда приняли в Чечне, где решили изъять из продажи лазерные указки. Решение стало ответом на случай с подростком, который пытался ослепить в Грозном самолет, заходивший на посадку.