СК в Петербурге проверит рейс Ханты-Мансийск-Москва, который ослепили лазером

В Северной столице следственный комитет проведет проверку после того, как самолёт из Ханты-Мансийска до Москвы ослепили зеленым лучом. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщает СЗ СУ на транспорте СК РФ, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий.

Напомним, что инцидент случился вечером, 25 января, когда в пилота, идущего на посадку рейсом Ханты-Мансийск-Москва, попал зеленый лазер. Специалист компании «Руслайн» смог совершить успешную посадку. Само судно не пострадало, также не пострадали и пассажиры.

О случившимся после прилета доложил сам пилот. Он заявил, что лучи были направлены между Стрельной и Петергофским шоссе в Санкт-Петербурге.

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