Мужчину задержали за кражу смартфона у спящей иностранки в Пулково

В Северной столице правоохранительные органы задержали жителя Костромской области. Мужчина украл смартфон у иностранки и пытался продать его в городе.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО, о краже заявила сама пострадавшая. Иностранка из дальнего зарубежья сказала, что у нее пропал смартфон. Устройство исчезло, когда она уснула в зале пассажирского терминала Пулково. Женщина ждала рейс до Ростова-на-Дону.

В итоге, сотрудники транспортной полиции смогли выяснить, что телефон присвоил себе 64-летний житель Костромской области. Он воспользовался тем, что женщина спит, и забрал ее гаджет. Нарушитель хотел продать товар в городе, но у него не получилось, – его задержали по горячим следам.

Кроме этого, удалось выяснить, что мужчина уже имел судимости за автоугон, хулиганство и разбой. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пулково мошенник обманом заставил пассажира купить ему билет в Читу.