В Пулково мошенник обманом заставил пассажира купить ему билет в Читу

В настоящее время следствием Линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фото: pixabay

В настоящее время следствием Линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Фото: pixabay

В петербургском аэропорту мужчина уговорил незнакомого человека купить ему билет в Читу, пообещав возместить затраты. Компенсации пассажир, однако, так и не дождался — мошенник улетел.

Аферист заявил, что у него якобы нет ни наличных, на банковской карты для оплаты билета. Пассажир, проникнувшись «сложной ситуацией» мужчины, согласился приобрести ему билет за 17 тысяч рублей. Деньги мошенник обещал перевести на карту выручившему его гражданину в тот же день. Улетев, он, конечно, не сдержал свое обещание.

Пострадавший обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции, которые немедленно приступили к розыску преступника. По горячим следам удалось установить, что мошенник — 31-летний безработный житель Читы, имеющий две судимости за кражу. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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