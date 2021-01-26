Пилота ослепили лазером при посадке пассажирского самолета в Петербурге

Пилота ослепили лазером при посадке пассажирского самолета в Петербурге
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге неизвестные ослепили лазером пилота пассажирского самолета при посадке в аэропорту Пулково.

Инцидент произошел вечером 25 января.

Командир пассажирского самолета Ханты-Мансийск — Санкт-Петербург сообщил, что при посадке был ослеплен зеленым лазером, сообщает ТАСС. К счастью, это не помешало самолету благополучно приземлиться.

По предварительной информации, светивший лазером человек был в этом момент в ресторане между поселком Стрельна и Петергофским шоссе. Сейчас проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмен и задержек авиарейсов. Об этом стало известно во вторник, 26 января. Согласно данным электронного табло аэровокзала, все самолеты выполнят свои рейсы во время. Никаких отмен и задержек не предвидится.

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