Во вторник Пулково работает без отмен и задержек

Сегодня в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмен и задержек авиарейсов.

Об этом стало известно во вторник, 26 января. Согласно данным электронного табло аэровокзала, все самолеты выполнят свои рейсы во время. Никаких отмен и задержек не предвидится.

Как сообщается на официальном сайте Пулково, сегодня воздушная гавань обслужит множество внутренних рейсов между российскими регионами, а также ряд рейсов за рубеж.

Отметим, что в течение дня ситуация с вылетами и прилетами может измениться. Данные также обновятся на сайте воздушных ворот Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в столицу 22 января, вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок.