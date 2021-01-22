Вылетевший в Москву самолет вернулся обратно в Пулково

Вернувшийся в Пулково самолет маршрутом Петербург - Москва вылетит в столицу после 20:00. Фото: авиакомпания "Россия"

Вернувшийся в Пулково самолет маршрутом Петербург - Москва вылетит в столицу после 20:00. Фото: авиакомпания "Россия"

Самолет авиакомпании «Россия», вылетевший из Петербурга в столицу, вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок.

Об этом Gazeta.SPb.ru сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Как стало известно, лайнер летел рейсом Санкт-Петербург — Москва и должен был приземлиться в аэропорту Внуково. Однако, произошли некие технические причины, по которым экипаж воздушного судна принял решение о возврате в петербургский аэропорт Пулково.

«Лайнер совершил посадку в 19.11 в аэропорту вылета», — отметили в пресс-службе «России».

Пассажиров рейса должны пересадить на резервный борт, который уже готовится ко взлету. Вылет в Москву планируется после 20 часов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Внуково закрыт: самолет с Навальным совершил посадку в другом аэропорту.