Зеленский заявил, что беспорядки в Вашингтоне были сильным ударом по демократии США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочаровался в американской демократии после штурма Капитолия в Вашингтоне. Он считает, что теперь мир не сможет воспринимать Штаты как символ демократии.

Украинский лидер заявил в интервью порталу Axios, что беспорядки нанесли серьезный удар по демократии США. По его мнению, люди привыкли видеть в Америке идеальные демократические институты, где власть передается от одного президента к другому без войн.

Зеленский отметил, что Украина «пережила две революции» и теперь понимает, что такое может случиться. Однако, по словам политика, никто не ожидал, что подобное произойдет в Соединенных Штатах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минкульт Украины внес в черный список еще пять российских артистов.