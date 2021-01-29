Минкульт Украины внес в черный список еще пять российских артистов

В черном списке украинского Минкульта сейчас числится 164 деятеля культуры, угрожающих национальной безопасности страны. Фото: pixabay

В черном списке украинского Минкульта сейчас числится 164 деятеля культуры, угрожающих национальной безопасности страны. Фото: pixabay

Пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины в пятницу, 29 января, пополнило черный список еще пятью артистами из России.

В перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, попали Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман. В общей сложности этот список на данный момент состоит из 164 персон.

Напомним, что черный список деятелей культуры украинские власти сформировали в 2015 году. За это время перечень пополнился такими именами, как Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, Олег Газманов, Сергей Пенкин и многие другие известные артисты. При этом список продолжает пополняться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Украина расширила санкции против России. Они коснутся отдельных физических и юридических лиц.