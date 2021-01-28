Украина расширила список санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении новых антироссийских санкций.

Персональные санкции вводятся против физических и юридических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

Ранее СНБО расширил ограничения против Москвы, изменив решение СНБО от 14 декабря 2020 года.

В документе говорится, что выполнение решения СНБО Украины должен проконтролировать секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны. Указ вступает в силу со дня опубликования.

Сам санкционный список на сайте Зеленского не представили. Одно из решений Совета засекречено.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Украине задержан якобы агент ФСБ по прозвищу «Джигурда».