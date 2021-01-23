На Украине задержан якобы агент ФСБ по прозвищу «Джигурда»

На Украине задержан якобы агент ФСБ по прозвищу &#171;Джигурда&#187;
Украинские спецслужбы продолжают досудебное следствие. Фото: pixabay

Сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Херсонской области мужчину, которого называют агентом ФСБ России по прозвищу «Джигурда».

Информация об этом появилась в субботу, 23 января, на официальном сайте СБУ. Спецслужбы Украины утверждают, что мужчина якобы получил определенную сумму денег от своих кураторов, чтобы спровоцировать и организовать массовые протесты на территории страны с целью дестабилизации обстановки. В СБУ, в частности, считают, что задержанный причастен к так называемому «тарифному Майдану».

В отчете службы безопасности говорится, что «российский агент», помимо прочего, должен был тайно собирать данные об украинской экономике и формировать протестные настроения в регионах, граничащих с республикой Крым. «Сотруднику ФСБ» предъявили обвинения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Украине вступил в силу закон, обязывающий сотрудников сферы услуг и общепита общаться с клиентами только на государственном, — то есть, украинском, — языке.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Россия служба безопасности украины украина фсб шпион шпионаж


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На незаконном митинге в Петербурге задержали около 30 несовершеннолетних
В Петербурге возбудили уголовное дело по факту нападения участника ...
На Украине задержан якобы агент ФСБ по прозвищу «Джигурда»
В ОНК рассказали, чем занимался Навальный в «Матросской тишине» в ...
Вероятность роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге сохранится в ...
Петербурженка, которую на митинге пнул ОМОНовец, госпитализировали в НИИ ...
На стендах наружной рекламы в Петербурге начнут транслировать социальные ...
Группа крови может указывать на риск развития болезней сердца и сосудов у ...