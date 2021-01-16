На Украине стало действовать требование обслуживать в кафе и магазинах на госязыке

В субботу, 16 января, на Украине вступил в силу закон, по которому обслуживание клиентов в заведениях сферы потребления в обязательном порядке должно осуществляться на государственном, — то есть, украинском, — языке.

Теперь получить информацию о товарах и услугах клиенты могут, только если понимают украинский. Напомним, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в стране был принят еще 25 апреля 2019 года, когда президентом Украины являлся Петр Порошенко.

Новое требование распространяется на заправочные станции, библиотеки, кафе и рестораны, магазины, аптеки и даже сайты. При этом у клиентов остается возможность попросить сотрудников объяснить им что-то на другом языке, если работники заведения владеют таковым. А вот за отказ объясняться на украинском, посетители-граждане республики могут пожаловаться руководству компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до 24 января на территории Украины действует жесткий карантин — общепит работает только навынос, ТЦ, фитнес-центры и другие места скопления людей закрыты, а вузы и школы перешли на дистанционный формат.