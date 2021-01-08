На Украине начал действовать жесткий локдаун до 24 января

С 8 по 24 января на территории Украины действует жесткий локдаун из-за коронавирусной инфекции. Власти страны приняли об этом решение еще в конце 2020 года.

Согласно данным Минздрава Украины, в стране будут закрыты все заведения общепита. Однако работать кафе и рестораны смогут с помощью доставок. Также закрыты будут все развлекательные центры, фитнес-залы, рынки и другие общественные места, где потенциально могут быть большие скопления людей.

Кроме этого, на дистанционный формат перейдут украинские школы и вузы. При этом детские сады продолжат работать в очном режиме.

Украины смогут посещать только самые необходимые места, – это продуктовые магазины и аптеки, а также банки и почту. На общественный транспорт ограничения не будут вводиться.

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