Митянина отреагировала на задержание 11-летней девочки на незаконном митинге в Петербурге

На несогласованном митинге сторонников оппозиционера Алексея Навального, который прошел 31 января в Петербурге, в отдел полиции вместе с другими с задержанными попала 11-летняя школьница из Токсово.

Как сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Анны Митяниной, девочку доставили в территориальный отдел полиции. Сотрудники правоохранительных органов связались с матерью задержанной и отпустили ребенка, когда за ней приехали.

Митянина отметил, что этот случай — наглядный пример того, как ребенок подвергся опасности по недосмотру родителей.

Компетентные органы проведут проверку, чтобы выяснить, как девочка оказалась на территории проведения несогласованной акции. Детский омбудсмен, несмотря на то, что девочка из Ленобласти, взяла ситуацию под личный контроль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число арестованных после незаконного митинга в Петербурге приближается к 50.