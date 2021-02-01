Число арестованных после незаконного митинга в Петербурге приближается к 50

В течение вечера и ночи после протестов суды Северной столицы рассматривали административные дела участников несанкцинированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Согласно информации объединенной пресс-службы судов Петербурга, вечером 31 января районные суды приговорили к арестам около 25 человек. К утру 1 февраля административный срок получили еще 22 задержанных на акции. Рассматривались дела в Пушкинском районном суде — по итогам 24 материалов было назначено 14 штрафов от 10 до 15 тысяч рублей и 10 арестов, а также 11 штрафов по 19 тысяч рублей и 11 арестов сроком от 2 до 13 суток.

Активность Пушкинского суда связана с тем, что участники политического мероприятия перенесли место сбора от Невского проспекта к станции метро «Звенигородская». Добавим, что Невский районный суд ночью также вынес еще один административный арест в 13 суток.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по итогам незаконной протестной акции петербуржцам грозят и уголовные дела.