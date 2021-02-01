Петербуржцам грозит новое уголовное дело после акции в поддержку Навального

В Петербурге после незаконной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального арестовали более 20 человек. После перекрытия проезжей части в центре города могут возбудить и уголовное дело.

Петербург продолжает подводить итоги несанкционированной акции, которая прошла в воскресенье, 31 января, и продолжалась более четырех часов. Стороны, правоохранители и активисты, продолжают делать заявления, а суды – рассматривать материалы дел и принимать решения об аресте.

Накануне правоохранители помешали участникам незаконной акции выйти на Невский проспект, как планировали организаторы. Он вместе с мостами и другими центральными улицами был перекрыт, изменили маршруты общественного транспорта, закрыли некоторые станции метро.

В результате сторонников Навального собрали на Пионерской площади, у ТЮЗа. Пока правоохранители стягивали силы, а Росгвардия выстраивала живой щит, петербуржцы двинулись в сторону Московского проспекта, к Сенной площади.

Уже там произошла серьезная стычка — толпа попыталась отбить у правоохранителей одного из задержанных. В ход шли кулаки и снежки. Полиция ответила жесткими задержаниями, в том числе и сотрудников прессы.

Следующей точкой в маршруте митингующих оказалось Законодательное Собрание – перед Мариинским дворцом столпились тысячи человек. Жесткие задержания продолжились и здесь. Правоохранители принялись разбивать толпу на части уводить митингующих в автозаки.

Часть протестующих вышла на Гороховую улицу и перекрыла движение. Отметим, что после того, как участники незаконной акции 23 января перекрыли Невский проспект, возбудили уголовное дело. Не исключено, что в ближайшее время станет известно о том, что дело возбудили и по факту перекрытия Гороховой. В Москве уже возбуждено дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

К слову, в Петербурге следователи уже начали расследование по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Отметим, что в результате незаконно акции суды арестовали более 20 человек.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что полиция Петербурга отрицает применение перцового газа на незаконной акции.