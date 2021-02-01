Петербуржцам грозит новое уголовное дело после акции в поддержку Навального

Петербуржцам грозит новое уголовное дело после акции в поддержку Навального
Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.spb

В Петербурге после незаконной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального арестовали более 20 человек. После перекрытия проезжей части в центре города могут возбудить и уголовное дело.

Петербург продолжает подводить итоги несанкционированной акции, которая прошла в воскресенье, 31 января, и продолжалась более четырех часов. Стороны, правоохранители и активисты, продолжают делать заявления, а суды – рассматривать материалы дел и принимать решения об аресте.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.spb

Накануне правоохранители помешали участникам незаконной акции выйти на Невский проспект, как планировали организаторы. Он вместе с мостами и другими центральными улицами был перекрыт, изменили маршруты общественного транспорта, закрыли некоторые станции метро.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

В результате сторонников Навального собрали на Пионерской площади, у ТЮЗа. Пока правоохранители стягивали силы, а Росгвардия выстраивала живой щит, петербуржцы двинулись в сторону Московского проспекта, к Сенной площади.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.spb

Уже там произошла серьезная стычка — толпа попыталась отбить у правоохранителей одного из задержанных. В ход шли кулаки и снежки. Полиция ответила жесткими задержаниями, в том числе и сотрудников прессы.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Следующей точкой в маршруте митингующих оказалось Законодательное Собрание – перед Мариинским дворцом столпились тысячи человек. Жесткие задержания продолжились и здесь. Правоохранители принялись разбивать толпу на части уводить митингующих в автозаки.

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Часть протестующих вышла на Гороховую улицу и перекрыла движение. Отметим, что после того, как участники незаконной акции 23 января перекрыли Невский проспект, возбудили уголовное дело. Не исключено, что в ближайшее время станет известно о том, что дело возбудили и по факту перекрытия Гороховой. В Москве уже возбуждено дело по статье «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения».

Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

К слову, в Петербурге следователи уже начали расследование по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

Несколько десятков человек задержали на акции протеста. Фото: Gazeta.SPb

Отметим, что в результате незаконно акции суды арестовали более 20 человек.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что полиция Петербурга отрицает применение перцового газа на незаконной акции.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
акция алексей навальный митинг новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нашли еще 1 842 случая заражения COVID-19
Петербурженка упала в обморок на несогласованном митинге 31 января, ей ...
С 1 февраля россиянам запрещено материться в социальных сетях
Активисты «Синей птицы» закрасили рекламу наркотиков на улицах ...
Как записаться на вакцинацию от коронавируса в Петербурге
Полиция Ленобласти расследует поджоги авто в Тосненском и Бокситогорском районах
Семья из Мурманска получила неустойку за сорванные сроки сдачи квартиры в ...
В Москве прощаются с актером Василием Лановым