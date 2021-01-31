Полиция Петербурга отрицает применение перцового газа на незаконной акции

Полиция Петербурга отрицает применение перцового газа на незаконной акции
Незаконная акция в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb

Правоохранительные органы не применяли перцового газа во время разгона сторонников политика Алексея Навального. Незаконный митинг прошел без применения данного средства.

Об этом стало известно вечером в воскресенье, 31 января. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, силовики не использовали специальных средств во время митингов. Протесты прошли без перцового газа и светошумовых гранат.

«В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ», – сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что представители власти использовали спецсредства для разгона митингующих.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полиции объяснили действия сотрудника на Сенной, доставшего пистолет, угрозой здоровью.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти митинг навальный спецсредства


 

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