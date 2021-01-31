Полиция Петербурга отрицает применение перцового газа на незаконной акции

Правоохранительные органы не применяли перцового газа во время разгона сторонников политика Алексея Навального. Незаконный митинг прошел без применения данного средства.
Об этом стало известно вечером в воскресенье, 31 января. Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, силовики не использовали специальных средств во время митингов. Протесты прошли без перцового газа и светошумовых гранат.
«В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергли факт применения во время пресечения нарушений общественного порядка сотрудниками полиции спецсредств, таких как светошумовые гранаты и перцовый газ», – сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что представители власти использовали спецсредства для разгона митингующих.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полиции объяснили действия сотрудника на Сенной, доставшего пистолет, угрозой здоровью.