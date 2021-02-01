Российские туристы смогут полететь в Египет из регионов

Рейсы теперь будут осуществляться из нескольких городов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рейсы теперь будут осуществляться из нескольких городов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Рейсы до Каира теперь будут осуществляться не только из Москвы, но и других российских городов.

Правительство России разрешило восстановить вылеты регулярных рейсов в Каир из регионов. Теперь граждане смогут улететь в Египет не только из Москвы. Об этом сообщает АТОР.

С 8 февраля возобновляются рейсы из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Ожидается, что в неделю будет осуществляться не более одного рейса из каждого города.

Эксперты не уверены, что полеты в Каир будут пользоваться спросом у туристов, так как обычно туда ездят с деловыми и гуманитарными целями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково в понедельник нет отмененных или задержанных рейсов.