В Петербурге задержали мужчину, который вынудил полицейского достать оружие на митинге

Гражданин признал свою вину и попросил прощения за содеянное.

В Санкт-Петербурге сегодня, 1 февраля, задержали мужчину, который применил насилие в отношении сотрудников полиции во время несогласованного митинга в поддержку Алексея Навального на Сенной площади. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Северной столице и Ленобласти.

Уроженец Архангельска признал свою вину и попросил прощения. Известно, что группа граждан толкали полицейских во время протестной акции. В какой-то момент сотруднику правоохранительных органов даже пришлось достать оружие, чтобы утихомирить хулиганов.

В результате было возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что протестующий у ТЮЗа потерял сознание, но его все равно задержали. Мужчина лежал в снегу, когда его взяли под руки и отнесли к автобусу к другим задержанным.