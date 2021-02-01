В Ленобласти состоялся разговор с мамой 11-летней девочки, задержанной на митинге в Петербурге

Женщину предупредили об опасности для школьницы, а также об ответственности родителей.

Уполномоченный по правам ребенка Ленинградской области Тамара Литвинова рассказала, что удалось связаться с матерью 11-летней девочки, замеченной и задержанной на несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге 31 января. Об этом сообщили в администрации региона.

Литвинова отметила, что с женщиной связалось руководство школы, где учится девочка. Ее предупредили об опасности для несовершеннолетней, а также об ответственности родителей. Вполне возможно, что родительницу привлекут к ответственности по ст. 125 УК РФ о намеренном оставлении в опасности несовершеннолетнего.

Сейчас детский омбудсмен пытается связаться с отцом ребенка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержали мужчину, который вынудил полицейского достать оружие на митинге.