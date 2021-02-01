Гуляли, рвались в музей, шли мимо: в Петербурге растет число арестов после акции в поддержку Навального

В Петербурге продолжает расти число арестованных участников незаконной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Районные суды продолжают регистрировать и рассматривать материалы, по десяткам дел вынесено решение об аресте.

После незаконной акции, которая прошла в центре Петербурга в воскресенье, 31 января, суды работали до глубокой ночи и продолжили утром. Так, Пушкинский районный суд ко второй половине понедельника, 1 февраля, успел арестовать, по меньшей мере, 34 человека и вынести решения о штрафах по 53-м делам.

Под арест пятерых человек отправил Московский районный суд. Петроградский районный суд успел арестовать девять человек, а Невский – восемь.

В Петроградском районе все пока отделались штрафами – судьи назначили 32 штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Таким образом, число арестованных в Петербурге превысило 50 человек. Штрафы придется заплатить почти ста горожанам.

Вероятно, цифры вырастут уже в ближайшее время – суды продолжают регистрировать и рассматривать дела. Так, только в Красносельский районный суд поступило 77 материалов.

Отметим, что с решением суда согласны оказались далеко не все. Так, в Петроградском районном суде один петербуржец заявил, что шел на день рождения к другу в бар, когда к нему подошел сотрудник полиции, «улыбнулся, взял под локоть и аккуратно препроводил в автозак», на котором его доставили в отдел полиции.

В том же суде другой задержанный сообщил, что шел в музей фотографии, который находится у станции метро «Петроградская». Оказался он, правда, у ТЮЗа. Еще один – вышел на прогулку с женой. Сотрудник полиции подошел к ним на Загородном проспекте. Он «показал, в какую сторону им можно еще прогуляться, после чего они оказались в автозаке».

В воскресенье митингующие не смогли собраться на Невском проспекте, поэтому пришли на незаконную акцию к ТЮЗу, откуда начали шествие.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о жестких задержаниях во время незаконного митинга на Сенной площади, а также у Законодательного Собрания Петербурга. Росгвардия выстраивалась в живой щит, правоохранители старались разделить толпу на части.