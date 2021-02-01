Из-за приостановки диспансеризации в Петербурге снизилась выявляемость онкозаболеваний

В Петербурге вынужденные антиковидные меры привели к сокращению числа выявленных случаев новообразований. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал главный внештатный специалист-онколог городского комитета по здравоохранению Дмитрий Гладышев.

В Петербурге количество выявленных случаев злокачественных образований, по словам эксперта, за год снизилось на 15% (в 2019 г. — 23 732; в 2020 г. — 20 224). Причина тому, считает он, лежит на поверхности — из-за пандемии коронавируса в городе приостановилась диспансеризация. Так, в прошлом году плановые осмотры прошли 1,8 млн петербуржцев, в этом — около 1 млн. По сравнению с 2019-м с 45,5 тыс. до 35,5 тыс. сократилось число госпитализированных пациентов, отметила главный специалист по клинической онкологии Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова. «Безусловно, эти больные придут к нам, но чуть позже. К сожалению, мы ожидаем повышение количества пациентов третьей-четвертой стадии [развития опухоли]», — заключила она.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пандемия стимулировала рост выявления рака легких на ранних стадиях. Этому способствует компьютерная томография, которую делают пациентам с подозрением на коронавирус.