Онколог Рашида Орлова: у пандемии коронавируса для онкологов есть и положительные стороны

Пандемия коронавируса, безусловно, сказалась на системе здравоохранения как Петербурга, так и страны в целом. Однако она неожиданно привнесла и положительные моменты. О них в рамках пресс-конференции рассказала главный специалист по клинической онкологии Санкт-Петербургского Городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова.

Так, по словам эксперта, опасная инфекция и связанные с ней нюансы и сложности научили врачей «экстренно думать» и «менять стиль работы», подстраиваясь под обстоятельства. Это первый плюс. Второй, по мнению Орловой, заключается в том, что «благодаря» пандемии, а вернее КТ-диагностике, специалисты стали выявлять рак лёгкого на ранней стадии.

«У нас появились пациенты, которым в рамках пандемии делали рентгенографическое обследование легких, компьютерную томографию. Как раз при определении вирусной пневмонии у некоторых пациентов определяли ранние, начинающиеся стадии рака лёгкого», — уточнила она.

Отметим также, что из-за пандемии коронавируса выявляемость онкологических заболеваний в Петербурге по сравнению с 2019 годом снизилась на 3,5 тыс. человек. Это данные заместителя главного врача по хирургии Городской больницы №40 Курортного района Дмитрия Гладышева. По его словам, в 2020 году было выявлено 20 224 случая против 23 732 в 2019-м.