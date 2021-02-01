Онколог Рашида Орлова: у пандемии коронавируса для онкологов есть и положительные стороны

Онколог Рашида Орлова: у пандемии коронавируса для онкологов есть и положительные стороны
Главный специалист по клинической онкологии Санкт-Петербургского Городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова. Фото: Городской клинический онкологический диспансер

Пандемия коронавируса, безусловно, сказалась на системе здравоохранения как Петербурга, так и страны в целом. Однако она неожиданно привнесла и положительные моменты. О них в рамках пресс-конференции рассказала главный специалист по клинической онкологии Санкт-Петербургского Городского клинического онкологического диспансера Рашида Орлова.

Так, по словам эксперта, опасная инфекция и связанные с ней нюансы и сложности научили врачей «экстренно думать» и «менять стиль работы», подстраиваясь под обстоятельства. Это первый плюс. Второй, по мнению Орловой, заключается в том, что «благодаря» пандемии, а вернее КТ-диагностике, специалисты стали выявлять рак лёгкого на ранней стадии.

«У нас появились пациенты, которым в рамках пандемии делали рентгенографическое обследование легких, компьютерную томографию. Как раз при определении вирусной пневмонии у некоторых пациентов определяли ранние, начинающиеся стадии рака лёгкого», — уточнила она.

Отметим также, что из-за пандемии коронавируса выявляемость онкологических заболеваний в Петербурге по сравнению с 2019 годом снизилась на 3,5 тыс. человек. Это данные заместителя главного врача по хирургии Городской больницы №40 Курортного района Дмитрия Гладышева. По его словам, в 2020 году было выявлено 20 224 случая против 23 732 в 2019-м.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вирусная пневмония кт-диагностика новости СПб рак легкого


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти состоялся разговор с мамой 11-летней девочки, задержанной на ...
Петербуржца за выстрел в голову посадили на 1,5 года
Молодым семьям Петербурга предоставят бесплатную психологическую помощь
В Петербурге задержали мужчину, который вынудил полицейского достать оружие ...
Месси трижды нарушил условия контракта с «Барселоной»
На площади Стачек пьяный хулиган разбил стекло чужой припаркованной машины
Политолог Александр Конфисахор: вероятность отключения России от глобальной ...
Мясников рассказал, как можно заработать диабет