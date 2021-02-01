За сутки в Петербурге на коронавирус проверили более 12 тысяч человек

В Северной столице продолжаются обследования местных жителей на коронавирус. За минувшие сутки тесты на инфекцию сдал 12 771 местный житель.

Об этом стало известно в понедельник, 1 февраля. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением болезни, за сутки петербуржцы 2385 раз обратились в службу «122», чтобы задать вопрос, связанный с коронавирусом.

С октября прошлого года аккредитацию получили 1060 петербургских волонтеров. Они выполнили 4746 заявок, поступивших на горячую линию 8-800-200-34-11.

Также за последние четыре месяца 154 530 жителям города на Неве оказали гуманитарную помощь. Пожилые, одинокие люди и малообеспеченные многодетные семьи получили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут записываться на вакцинацию онлайн и по телефону с 1 февраля.