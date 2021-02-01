Госстройнадзор признал незаконным разрушение здания бани на Гаванской

Дореволюционное здание было построено по проекту техников Демьяна Фомичёва и Фёдора Павлова. Фото: ВКонтакте/ Живем на Васильевском | Васильевский остров

Дореволюционное здание было построено по проекту техников Демьяна Фомичёва и Фёдора Павлова. Фото: ВКонтакте/ Живем на Васильевском | Васильевский остров

Госстройнадзор Петербурга назвал незаконными работы по демонтажу исторического здания бани по адресу Гаванская улица, 5. Застройщик не выполнил требования по подготовке проекта сноса.

Инвестор будущего строительства не включил проект сноса здания в документацию по новому проекту и не прошёл экспертизу, сообщили в пресс-службе Госстройнадзора.

«30 января ООО «Специализированный застройщик АЛЬФА» приступил к выполнению демонтажных работ без соответствующего разрешения в нарушение требований законодательства. Служба рассматривает вопрос о привлечении строительной организации к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Напомним, в Василеостровском районе Петербурга, на Гаванской улице, 5, 30 января заметили рабочих и спецтехнику, которые начали разрушать здание бани 1901 года постройки. Тревогу забили местные жители, опубликовав фотографии сноса исторического объекта в группе «Живем на Васильевском» в социальной сети «Вконтакте». Подрядчик якобы обещал провести противоаварийные работы, но в итоге дореволюционные бани просто сносят. При этом, как передает телеканал 78.ru, здание планировалось снести еще в 2013 году, на его месте должен был появиться 10-этажный многоквартирный дом. Проект даже был согласован КГИОП.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге завершилось расследование гибели рабочего, упавшего с высоты во время разрушения СКК «Петербургский».